Премьер Канады прибыл в Аматриче, пострадавший от землетрясения в 2016 году

Глава правительства Канады Джастин Трюдо посетил итальянский город Аматриче, в котором в августе прошлого года произошло сильнейшее землетрясение, передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Дж.Трюдо прибыл в Аматриче в сопровождении министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано, а также представителей местных властей.
В ходе посещения города канадский премьер выразил солидарность и глубокие соболезнования погибшим в результате землетрясения. При этом Дж.Трюдо отметил эффективное сотрудничество между сторонами, которое было направлено на преодоление этой трагедии.
Как отмечает АП, поездка в Аматриче была запланирована Дж.Трюдо в рамках визита в Италию для участия в саммите "Группы семи" на Сицилии 26-27 мая. Ожидается, что глава канадского правительства также встретится с папой римским Франциском в понедельник.
Разрушительное землетрясение произошло в Италии 24 августа 2016 года, в результате которого погибли почти 300 человек, а Аматриче оказался практически полностью разрушенным.
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