Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9062 RUR   0.03 GBR   2.1922 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 31° Завтра 14° 25° 30 Май 16° 26° 31 Май 18° 28°

Дальнее зарубежье 28.05.2017 16:20

Премьер Канады прибыл в Аматриче, пострадавший от землетрясения в 2016 году

Глава правительства Канады Джастин Трюдо посетил итальянский город Аматриче, в котором в августе прошлого года произошло сильнейшее землетрясение, передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Дж.Трюдо прибыл в Аматриче в сопровождении министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано, а также представителей местных властей.

В ходе посещения города канадский премьер выразил солидарность и глубокие соболезнования погибшим в результате землетрясения. При этом Дж.Трюдо отметил эффективное сотрудничество между сторонами, которое было направлено на преодоление этой трагедии.

Как отмечает АП, поездка в Аматриче была запланирована Дж.Трюдо в рамках визита в Италию для участия в саммите "Группы семи" на Сицилии 26-27 мая. Ожидается, что глава канадского правительства также встретится с папой римским Франциском в понедельник.

Разрушительное землетрясение произошло в Италии 24 августа 2016 года, в результате которого погибли почти 300 человек, а Аматриче оказался практически полностью разрушенным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]