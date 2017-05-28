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СНГ 28.05.2017 16:45

В шествии на юго-западе Москвы участвуют около трех тысяч человек - МВД

В согласованной акции на проспекте Вавилова в Москве принимают участие около 3 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

"На проспекте Вавилова проходит согласованное с правительством Москвы шествие, которое завершится митингом. В мероприятии принимает участие около 3 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

16 мая сайт партии "Парнас" сообщил, что оргкомитет в составе партий "Парнас", "Яблоко", правозащитных организаций, недовольных градостроительной политикой властей, подал в мэрию Москвы уведомление на проведение 28 мая массовой акции в формате марша. В числе оргкомитета заявлены Константин Мерзликин, Сергей Митрохин, Геннадий Гудков, Лев Пономарев и другие. Оппозиция собиралась вывести на акцию до 10 тыс. человек.

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Тэги: МОСКВА, РЕНОВАЦИЯ, АКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]