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СНГ 28.05.2017 17:30

Сенат Узбекистана ратифицировал "текстильный протокол" с ЕС

Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана) на пленарном заседании в субботу ратифицировал включение "текстильного протокола" к соглашению о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Евросоюзом и Узбекистаном, сообщили информационная служба палаты.

По данным информслужбы, документ предусматривает таможенные льготы при переработке, а также поставках и транзите текстильной продукции Узбекистана в страны ЕС.

Одобренный сенаторами закон "О ратификации протокола к СПС между Узбекистаном и ЕС о внесении изменений в соглашение в целях расширения действия положений соглашения о двусторонней торговле текстильными изделиями" в соответствии с установленными процедурами будет направлен президенту страны для подписания.

До настоящего времени режим наибольшего благоприятствования в рамках СПС не применялся в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана. Действовала система двойного лицензирования при выдаче разрешения на импорт текстильных товаров в ЕС из Узбекистана.

Европейский парламент ратифицировал включение "текстильного протокола" к СПС между ЕС и Узбекистаном в декабре 2016 года после того, как Узбекистан выполнил требование искоренить использование детского труда при сборе хлопка.

В феврале Всемирный банк сообщил, что мониторинг детского труда в хлопководстве с участием экспертов Международной организации труда (МОТ) зафиксировал прекращение этой практики при сборе хлопка в Узбекистане. В сообщении также говорилось, что Узбекистан продолжает реализацию планов действий по уменьшению рисков принудительного труда, которые влияют на условия ежегодной масштабной хлопкоуборочной компании.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЕС, ПРОТОКОЛ, РАТИФИКАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]