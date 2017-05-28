Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана) на пленарном заседании в субботу ратифицировал включение "текстильного протокола" к соглашению о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Евросоюзом и Узбекистаном, сообщили информационная служба палаты.
По данным информслужбы, документ предусматривает таможенные льготы при переработке, а также поставках и транзите текстильной продукции Узбекистана в страны ЕС.
Одобренный сенаторами закон "О ратификации протокола к СПС между Узбекистаном и ЕС о внесении изменений в соглашение в целях расширения действия положений соглашения о двусторонней торговле текстильными изделиями" в соответствии с установленными процедурами будет направлен президенту страны для подписания.
До настоящего времени режим наибольшего благоприятствования в рамках СПС не применялся в отношении импорта текстильных товаров из Узбекистана. Действовала система двойного лицензирования при выдаче разрешения на импорт текстильных товаров в ЕС из Узбекистана.
Европейский парламент ратифицировал включение "текстильного протокола" к СПС между ЕС и Узбекистаном в декабре 2016 года после того, как Узбекистан выполнил требование искоренить использование детского труда при сборе хлопка.
В феврале Всемирный банк сообщил, что мониторинг детского труда в хлопководстве с участием экспертов Международной организации труда (МОТ) зафиксировал прекращение этой практики при сборе хлопка в Узбекистане. В сообщении также говорилось, что Узбекистан продолжает реализацию планов действий по уменьшению рисков принудительного труда, которые влияют на условия ежегодной масштабной хлопкоуборочной компании.
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