Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9062 RUR   0.03 GBR   2.1922 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 26° Завтра 17° 24° 31 Май 18° 28° 1 Июн 18° 24°

Дальнее зарубежье 28.05.2017 17:53

Берлин решит вопрос с передислокацией войск с турецкой базы "Инджирлик" к середине июня

Власти Германии в течение двух недель примут решение относительно вывода своих военнослужащих с базы турецких ВВС "Инджирлик", сообщают в воскресенье западные СМИ.

Как отмечают издания, в настоящий момент на территории базы находятся около 250 германских военных в рамках кампании международной коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

О таком шаге властей ФРГ было объявлено вскоре после того, как Анкара отклонила запрос германской стороны о предоставлении возможности группе германских депутатов посетить "Инджирлик".

Ранее в этом месяце канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о возможном переводе контингента Бундесвера с военной базы "Инджирлик" в соседнюю Иорданию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, ТУРЦИЯ, БАЗА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Меркель заявила о возможном перемещении военнослужащих ФРГ с турецкой базы в Иорданию Штайнмайер надеется, что Анкара воздержится от чрезмерно резкой реакции на решение Бундестага признать факт "геноцида" армян Вопрос о вступлении Турции в ЕС сейчас не актуален - Меркель Меркель посетит Турцию 18 октября

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]