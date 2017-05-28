Власти Германии в течение двух недель примут решение относительно вывода своих военнослужащих с базы турецких ВВС "Инджирлик", сообщают в воскресенье западные СМИ.
Как отмечают издания, в настоящий момент на территории базы находятся около 250 германских военных в рамках кампании международной коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).
О таком шаге властей ФРГ было объявлено вскоре после того, как Анкара отклонила запрос германской стороны о предоставлении возможности группе германских депутатов посетить "Инджирлик".
Ранее в этом месяце канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о возможном переводе контингента Бундесвера с военной базы "Инджирлик" в соседнюю Иорданию.
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