Власти Германии в течение двух недель примут решение относительно вывода своих военнослужащих с базы турецких ВВС "Инджирлик", сообщают в воскресенье западные СМИ.

Как отмечают издания, в настоящий момент на территории базы находятся около 250 германских военных в рамках кампании международной коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

О таком шаге властей ФРГ было объявлено вскоре после того, как Анкара отклонила запрос германской стороны о предоставлении возможности группе германских депутатов посетить "Инджирлик".

Ранее в этом месяце канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о возможном переводе контингента Бундесвера с военной базы "Инджирлик" в соседнюю Иорданию.