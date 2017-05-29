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Дальнее зарубежье 29.05.2017 09:07

Военные США считают, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности

Тихоокеанское командование США подтвердило, что КНДР вновь запустила баллистическую ракету малой дальности, которая упала в Японском море.

Как отмечается в заявлении командования, распространенном в воскресенье, запуск, предположительно, баллистической ракеты малой дальности, был осуществлен в 23.40 МСК с аэродрома в Вонсане.

"Тип ракеты анализируется", - отмечается в заявлении.

Военные подтвердили, что ракета упала в Японском море, она находились в воздухе шесть минут. Кроме того, как отметили в Пентагоне, данный запуск "не был связан с межконтинентальной баллистической ракетой".

Как подчеркивается в заявлении, опасность для Северной Америки пуск не представлял.

"Мы продолжаем внимательно отслеживать действия Северной Кореи", - говорится в документе.

В нем также подтверждается "твердая приверженность обеспечению безопасности наших союзников - Республики Корея и Японии".

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Тэги: США, ВОЕННЫЕ, КНДР, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]