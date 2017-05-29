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СНГ 29.05.2017 10:49

ВДВ России и Силы специальных операций Белоруссии в октябре проведут совместные манёвры - Минобороны РФ

Двухсторонние тактико-специальные учения подразделений спецназначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии пройдут в октябре 2017 года, сообщает Минобороны РФ.

"Совместные двухсторонние учения планируется провести в начале октября 2017 года на полигонах, дислоцированных в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Белоруссии", - сказано в сообщении пресс-службы российского военного ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН" в понедельник.

В манёврах примут участие подразделения отдельной бригады спецназначения ВДВ и отдельной бригады специального назначения ССО Белоруссии, информирует Минобороны РФ.

Детали учений уже обсуждены. "На конференции представители военных делегаций двух стран договорились о времени подготовки и характере проведения двухсторонних учений", - сказано в сообщении.

Манёвры пройдут в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны России и Белоруссии, говорится в пресс-релизе.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, СПЕЦНАЗ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]