ВДВ России и Силы специальных операций Белоруссии в октябре проведут совместные манёвры - Минобороны РФ

Двухсторонние тактико-специальные учения подразделений спецназначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии пройдут в октябре 2017 года, сообщает Минобороны РФ.
"Совместные двухсторонние учения планируется провести в начале октября 2017 года на полигонах, дислоцированных в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Белоруссии", - сказано в сообщении пресс-службы российского военного ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН" в понедельник.
В манёврах примут участие подразделения отдельной бригады спецназначения ВДВ и отдельной бригады специального назначения ССО Белоруссии, информирует Минобороны РФ.
Детали учений уже обсуждены. "На конференции представители военных делегаций двух стран договорились о времени подготовки и характере проведения двухсторонних учений", - сказано в сообщении.
Манёвры пройдут в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны России и Белоруссии, говорится в пресс-релизе.
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