Путин обсудит с Макроном Украину, КНДР, Сирию и Ливию

Перспективы "нормандского формата" и Украина, ядерная проблематика КНДР, ситуация в Сирии и Ливии будут приоритетными темами международной части переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона.

В.Путин в понедельник посетит Францию с блиц-визитом по приглашению Э.Макрона. Помимо двусторонней повестки, президенты значительную часть переговоров посветят международным делам.

"В первые дни вступления в должность Эмманюэль Макрон провёл и проводит активные контакты, прежде всего, с западными партнерами. Тут и визит в Германию, и саммиты НАТО и "семерки". То есть западных лидеров он уже узнал, теперь познакомится с нашим президентом. В этом контексте встреча очень важна, как для российской стороны, так и для французской", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне визита В.Путина во Францию.

УКРАИНА И "НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ"

Тема Украины займет важное место на предстоящих в Версале переговорах, Москва рассчитывает получить поддержку работы в "нормандской четверке".

"Украина (на переговорах - ИФ) будет занимать большое место с точки зрения перспектив функционирования "нормандского формата", - сказал Ю.Ушаков.

Он напомнил, что в последнем телефонном разговоре еще прежнего состава "нормандской четверки" - при участии предыдущего президента Франции Франсуа Олланда - была достигнута договоренность о том, что этот формат продолжит работу, и новый президент активно подключится к ней.

По его словам, эта тематика обсуждалась 15 мая в ходе визита Э.Макрона в Берлин. "Эмманюэль Макрон знает точку зрения госпожи Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель - ИФ), сейчас он узнает наши оценки состояния дел по развитию тяжелейшего внутриукраинского кризиса", - отметил Ю.Ушаков.

Он добавил: "Главное, что мы ожидаем, что президенты подтвердят необходимость самой плотной работы в "нормандском формате" и безальтернативность Минских договоренностей. Это будет интересная дискуссия, и мы к этому готовимся ", - сказал представитель Кремля.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР ПО СИРИИ

В Москве рассчитывают на откровенный разговор В.Путина и Э.Макрона по Сирии и по вопросам борьбы с терроризмом в связи с терактом в Манчестере.

"Сирия - одна из самых важнейших, труднейших проблем. После ужасного теракта в Париже в ноябре 2015 года президент Франсуа Олланд приезжал в Москву, была достигнута важная договоренность о координации действий наших и французских военных в Сирии. Но эта договоренность не была реализована не по российской вине", - заявил Ю.Ушаков.

По его словам, Франция принадлежит к тем странам, которые наиболее жестко относятся к режиму президента Сирии Башара Асада. "Я думаю, что по сирийской проблематике тоже состоится очень интересная откровенная беседа, как и по всем вопросам совместной борьбы с международным терроризмом", - сказал помощник президента РФ.

"Теракт в Манчестере еще раз высветил срочную необходимость налаживания совместных усилий, и в этом контексте будет вестись разговор с Эмманюэлем Макроном в Версале", - подчеркнул Ю.Ушаков.

ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КНДР

Среди тем встречи на высшем уровне - ситуация вокруг Северной Кореи, а также проблематика Ливии. "Конечно, Северная Корея, Ливия и ряд других международных тем (войдут в повестку встречи - ИФ)", - рассказал Ю.Ушаков.

Позиция России, заметил он, "заключается в том, что нужно использовать все возможные политико-дипломатические методы работы с северокорейским руководством, и не только с ним, но и с другими странами, которые активничают вокруг этой темы".

По мнению российской стороны, в отличие от предыдущей администрации Южной Кореи, нынешнее руководство этой страны занимает более взвешенную позицию по ситуации вокруг ядерной проблематики КНДР.

"Мы этой темой активно занимаемся, в плотном контакте с китайской стороной. И сейчас будем еще более, как мне кажется, активно работать с новым корейским руководством, которое более взвешенную позицию занимает, чем предыдущая администрация", - заявил Ю.Ушаков.

Он упомянул состоявшуюся встречу В.Путина со спецпосланником президента Южной Кореи, сообщив, что президенту РФ было передано послание, "которое касается в основном двух тем - развития двусторонних отношений и проблематики ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР".

При этом, на вопрос, какую позицию занимает РФ по экономическому эмбарго в отношении Пхеньяна, Ю.Ушаков ответил: "Мы вообще к санкциям относимся довольно-таки скептически, как вы знаете. Санкции против кого, против руководства Северной Кореи или народа? Я не понимаю".

РОССИЯ-ЕВРОСОЮЗ

Кроме того, российской стороне интересно узнать мнение нового президента Франции по вопросам сотрудничества России с Евросоюзом.

"Будет интересно выяснить, как Эмманюэль Макрон воспринимает новые реалии в ЕС, как относится к новому европейскому проекту, знаем, что он обсуждал с Джентилоне (премьер-министр Италии Паоло Джентилоне - ИФ) дорожную карту по перестройке Европы. Много вопросов, которые и нас интересуют, которые станут предметом разговора", - отметил Ю.Ушаков.