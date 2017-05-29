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СНГ 29.05.2017 11:20

Россия готова к новым шестисторонним переговорам по ядерной проблеме КНДР - Косачев

Ситуация вокруг Северной Кореи зашла в тупик, нужно возродить шестисторонние переговоры по этой проблеме, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Выход один: возобновление формата "шестёрки" с участием названных стран (США, Япония и Южная Корея, КНДР - ИФ), а также КНР и России. Две последние к этому, уверен, готовы. Остаётся образумить и убедить остальных", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

По его мнению, очередное ракетное испытание, проведённое накануне Пхеньяном, "подтверждает цикличный, замкнутый и в силу этого тупиковый характер сложившейся ситуации, своего рода соревнование снаряда и брони".

Сенатор отметил, что США, Япония и Южная Корея давят на КНДР политически, экономически и военными мерами, многие из которых выглядят весьма провокационно. По его словам, речь идет об отработке на учениях атаки на северокорейскую столицу, развёртывании системы противоракетной обороны THAAD и об угрозах поменять режим силовым путём.

"Северная Корея - непрозрачное, недемократическое и в силу этого непредсказуемое государство - защищается всеми доступными средствами, не обращая внимание ни на резолюции Совбеза ООН, ни на вселенскую критику её действий, очевидно вступившихся в противоречие с волей международного сообщества и международным правом", - считает К.Косачев.

Он уверен, что военного решения у этого противостояния нет и не может быть в принципе ни для одной из сторон.

"Выход может быть найден только в разрыве порочного круга взаимных угроз. А это уже политика, дипломатия и гарантии", - полагает сенатор.

"Гарантии невмешательства - с одной стороны. Коллективные и сертифицированные тем же СовБезом. Гарантии выполнения резолюций СовБеза, возврат в режим нераспространения и возобновление сотрудничества с окружающим миром - с другой", - отметил К.Косачев.

По его мнению, такие гарантии могут быть только взаимными и коллективными.

Но с каждым витком цикличности убедить стороны становится всё труднее, считает сенатор.

"Время работает против коллективных интересов безопасности. И ответственность за кризис - в равной степени на КНДР и США с их союзниками", - полагает он.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, МНЕНИЕ


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