Марин Ле Пен рада визиту Путина во Францию, заявляет о важности улучшения отношений с Москвой

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в понедельник приветствовала визит российского президента во Францию.
"Я рада, что Владимира Путина принимают во Франции, необходимо улучшить отношения с Россией", - заявила она в эфире радиостанции RTL.
В понедельник В.Путин совершит блиц-визит в Париж, где проведет переговоры с президентом страны Эмманюэлем Макроном.
В.Путин посетит Францию по приглашению Э.Макрона.
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