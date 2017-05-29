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Дальнее зарубежье 29.05.2017 11:51

Марин Ле Пен рада визиту Путина во Францию, заявляет о важности улучшения отношений с Москвой

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в понедельник приветствовала визит российского президента во Францию.

"Я рада, что Владимира Путина принимают во Франции, необходимо улучшить отношения с Россией", - заявила она в эфире радиостанции RTL.

В понедельник В.Путин совершит блиц-визит в Париж, где проведет переговоры с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

В.Путин посетит Францию по приглашению Э.Макрона.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УЛЬТРАПРАВЫЕ, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]