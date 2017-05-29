Марин Ле Пен рада визиту Путина во Францию, заявляет о важности улучшения отношений с Москвой

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в понедельник приветствовала визит российского президента во Францию.

"Я рада, что Владимира Путина принимают во Франции, необходимо улучшить отношения с Россией", - заявила она в эфире радиостанции RTL.

В понедельник В.Путин совершит блиц-визит в Париж, где проведет переговоры с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

В.Путин посетит Францию по приглашению Э.Макрона.