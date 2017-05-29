Пуск КНДР ракеты не был опасен для РФ - источник

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировала испытания КНДР баллистической ракеты и признала их неопасными для РФ, сообщил в понедельник информированный собеседник "Интерфакса".
"Пуск был своевременно зафиксирован несколькими узлами СПРН. Он был квалифицирован как не представляющий угрозу для российской территории", - сказал он.
Ранее в интервью "Интерфаксу" глава совета директоров оборонного концерна "РТИ", генконструктор СПРН Сергей Боев заявил, что в России создано сплошное радиолокационное поле для зашиты территории от возможного ракетного нападения.
Основа наземного эшелона СПРН - радиолокационные станции типа "Воронеж". Их создает РТИ.
Военные Южной Кореи и правительство Японии сообщили, что Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа "Скад", которая пролетела около 450 км и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии.
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