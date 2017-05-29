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СНГ 29.05.2017 12:53

Пуск КНДР ракеты не был опасен для РФ - источник

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировала испытания КНДР баллистической ракеты и признала их неопасными для РФ, сообщил в понедельник информированный собеседник "Интерфакса".

"Пуск был своевременно зафиксирован несколькими узлами СПРН. Он был квалифицирован как не представляющий угрозу для российской территории", - сказал он.

Ранее в интервью "Интерфаксу" глава совета директоров оборонного концерна "РТИ", генконструктор СПРН Сергей Боев заявил, что в России создано сплошное радиолокационное поле для зашиты территории от возможного ракетного нападения.

Основа наземного эшелона СПРН - радиолокационные станции типа "Воронеж". Их создает РТИ.

Военные Южной Кореи и правительство Японии сообщили, что Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа "Скад", которая пролетела около 450 км и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии.

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Тэги: РОССИЯ, ОБОРОНА, КНДР, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]