В НАТО не могут назвать сроков вступления Грузии в альянс

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, выступая на заседании сессии Парламентской ассамблеи альянса, проходящей в Тбилиси, заявила, что Грузия вносит большой вклад в борьбе с терроризмом в Афганистане.

"Мы ценим этот вклад, тем более, что в Афганистане погибли 25 грузинских военнослужащих. Я не могу делать каких-то предварительных заявлений по поводу вступления Грузии в альянс, но хочу отметить, что Грузия идет по позитивному направлению", - сказала Р.Геттемюллер, отвечая на вопрос по поводу возможных сроков вступления Грузии в НАТО.