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Регион 29.05.2017 13:24

В НАТО не могут назвать сроков вступления Грузии в альянс

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, выступая на заседании сессии Парламентской ассамблеи альянса, проходящей в Тбилиси, заявила, что Грузия вносит большой вклад в борьбе с терроризмом в Афганистане.

"Мы ценим этот вклад, тем более, что в Афганистане погибли 25 грузинских военнослужащих. Я не могу делать каких-то предварительных заявлений по поводу вступления Грузии в альянс, но хочу отметить, что Грузия идет по позитивному направлению", - сказала Р.Геттемюллер, отвечая на вопрос по поводу возможных сроков вступления Грузии в НАТО.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]