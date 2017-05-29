Россия осуждает ракетные пуски Северной Кореи, призывает к сдержанности в отношении военной активности в регионе - МИД РФ

Россия осуждает новые ракетные пуски КНДР и в связи с этим призывает все стороны к сдержанности, заявил в понедельник первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

"Естественно, мы осуждаем, мы озабочены этой ситуацией", - сказал он журналистам в Москве в понедельник.

"Одновременно мы призываем наших партнеров, с которыми мы работаем, к проявлению сдержанности, в том числе, в отношении военной активности в этом регионе", - подчеркнул В.Титов.