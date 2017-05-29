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Дальнее зарубежье 29.05.2017 14:56

Британская контрразведка проведет расследование причин, по которым были проигнорированы данные о манчестерском террористе

Британская контрразведка MИ-5 проведет два внутренних расследования о том, как ее сотрудники пропустили угрозу от смертника Салмана Абеди, который, как полагают, устроил теракт в Манчестере, сообщает в понедельник телерадиокорпорация Би-би-си.

Цель расследования заключается в том, чтобы выяснить, почему сотрудники MИ-5 пропустили или проигнорировали поступавшие сообщения о том, что С.Абеди может быть опасен.

Как отмечает Би-би-си, два человека, знакомые с С.Абеди, обращались в полицию с просьбой обратить на него внимание, поскольку он не раз высказывал экстремистские взгляды. Однако их информацию в итоге проигнорировали.

Всего в связи с терактом полиция арестовала 16 человек, но позднее женщину и 16-летнего молодого человека отпустили из-под стражи. Таким образом, полиция в настоящее время допрашивает 14 человек по этому делу.

Теракт в Манчестере произошел на прошлой неделе после музыкального концерта на стадионе "Манчестер Арена". Жертвами трагедии стали 22 человека, среди которых семеро - дети. Еще 66 человек в настоящее время находятся в больнице

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Тэги: БРИТАНИЯ, ТЕРАКТ, РАЗВЕДСЛУЖБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]