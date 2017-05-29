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Внутренняя политика 29.05.2017 12:21

Азербайджан начал учения Ракетных и Артиллерийских соединений с боевыми стрельбами

Вооруженные силы Азербайджана проводят учения Ракетных и Артиллерийских соединений с боевыми стрельбами, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«С целью совершенствования боевых навыков личного состава, проводится учения Ракетных и Артиллерийских соединений. В ходе учений, проводимых приближенных к боевым условиям, артиллерийские подразделения выполняют задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций, с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания»,- говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что на учениях с целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб, используются современные автоматизированные системы управления, а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты.

Учения проводятся согласно плану подготовки Вооруженных сил на 2017 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБОРОНА, АРТИЛЛЕРИЯ, УЧЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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