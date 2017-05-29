Азербайджан начал учения Ракетных и Артиллерийских соединений с боевыми стрельбами

Вооруженные силы Азербайджана проводят учения Ракетных и Артиллерийских соединений с боевыми стрельбами, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«С целью совершенствования боевых навыков личного состава, проводится учения Ракетных и Артиллерийских соединений. В ходе учений, проводимых приближенных к боевым условиям, артиллерийские подразделения выполняют задачи по выходу в районы сосредоточения, принятию решений, занятию огневых и стартовых позиций, с соблюдением скрытности, а также перемещению во время боя и другие задания»,- говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что на учениях с целью обеспечения точности и интенсивности боевых практических стрельб, используются современные автоматизированные системы управления, а для корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты.

Учения проводятся согласно плану подготовки Вооруженных сил на 2017 год.

Ф.Исазаде