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Происшествия 29.05.2017 14:10

В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек – МВД

Пять человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана восьми дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали еще девять человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 72 преступлений, 12 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 16 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 5 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МВД, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]