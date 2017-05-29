В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек – МВД

Пять человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана восьми дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали еще девять человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 72 преступлений, 12 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 16 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 5 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ф.Исазаде