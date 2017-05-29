Эстонские левые выступают за равноправие наций и против присутствия иностранных войск в стране

Объединенная Левая партия Эстонии (ОЛПЭ) выступила за равноправие наций и против войск иностранных войск в стране.
"Эстония, как одна из стран членов Евросоюза и участница зоны евро, находится в состоянии полного контроля в области экономики, финансов,
политики и безопасности со стороны бюрократических управленческих структур Евросоюза и НАТО", говорится в распространенной в понедельник резолюции научно-практической конференции ОЛПЭ.
Там подчеркивается, что "за 25 лет управления государством правыми партиями общество так и не стало социальным".
В резолюции говорится, что "ОЛПЭ выступает за равноправие и против приоритета одной нации над другими, особенно в регионах с преимущественно русским населением, а также предоставления гражданства Эстонии всем постоянным жителям страны".
Выход левые видят в усилении роли государства в экономике страны, национализации стратегически важных отраслей экономики, расширении ответственности государства в общественном секторе (бесплатная медицина, образование, пенсионное обеспечение, повышении минимальной оплаты труда до 850 евро в месяц и т.д.).
"В период обострения международной напряженности ОЛПЭ выступает против размещения на территории Эстонии иностранных войск", - подчеркивают левые.
ОЛПЭ является единственной в Эстонии партией, открыто выступившей за вывод войск НАТО из страны.
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