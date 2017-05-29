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Дальнее зарубежье 29.05.2017 15:27

Эстонские левые выступают за равноправие наций и против присутствия иностранных войск в стране

Объединенная Левая партия Эстонии (ОЛПЭ) выступила за равноправие наций и против войск иностранных войск в стране.

"Эстония, как одна из стран членов Евросоюза и участница зоны евро, находится в состоянии полного контроля в области экономики, финансов,

политики и безопасности со стороны бюрократических управленческих структур Евросоюза и НАТО", говорится в распространенной в понедельник резолюции научно-практической конференции ОЛПЭ.

Там подчеркивается, что "за 25 лет управления государством правыми партиями общество так и не стало социальным".

В резолюции говорится, что "ОЛПЭ выступает за равноправие и против приоритета одной нации над другими, особенно в регионах с преимущественно русским населением, а также предоставления гражданства Эстонии всем постоянным жителям страны".

Выход левые видят в усилении роли государства в экономике страны, национализации стратегически важных отраслей экономики, расширении ответственности государства в общественном секторе (бесплатная медицина, образование, пенсионное обеспечение, повышении минимальной оплаты труда до 850 евро в месяц и т.д.).

"В период обострения международной напряженности ОЛПЭ выступает против размещения на территории Эстонии иностранных войск", - подчеркивают левые.

ОЛПЭ является единственной в Эстонии партией, открыто выступившей за вывод войск НАТО из страны.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРТИЯ, НАТО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]