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Дальнее зарубежье 29.05.2017 16:29

На встрече "нормандского формата" в Берлине предполагается обсудить проблему соблюдения перемирия в Донбассе - МИД ФРГ

Власти ФРГ подтвердили проведение во вторник в Берлине встречи в рамках "нормандского формата" на уровне замглав МИД и политдиректоров для обсуждения украинского конфликта, сообщают европейские СМИ.

"Цель встречи - рассмотреть нынешнюю ситуацию на местах, причем речь идет как о проблеме соблюдения перемирия, так и обо всех остальных обязательствах в рамках Минских договоренностей", - заявил в понедельник представитель МИД Германии Мартин Шефер.

Ранее стало известно, что статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин во вторник, 30 мая, примет участие во встрече в Берлине заместителей министров иностранных дел стран, входящих в "нормандской формат" (РФ, ФРГ, Франция Украина).

"На встрече "нормандского формата" в Берлине во вторник от России будет участвовать статс-секретарь - замглавы МИД РФ Григорий Карасин", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в МИД РФ.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]