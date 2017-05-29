Власти ФРГ подтвердили проведение во вторник в Берлине встречи в рамках "нормандского формата" на уровне замглав МИД и политдиректоров для обсуждения украинского конфликта, сообщают европейские СМИ.

"Цель встречи - рассмотреть нынешнюю ситуацию на местах, причем речь идет как о проблеме соблюдения перемирия, так и обо всех остальных обязательствах в рамках Минских договоренностей", - заявил в понедельник представитель МИД Германии Мартин Шефер.

Ранее стало известно, что статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин во вторник, 30 мая, примет участие во встрече в Берлине заместителей министров иностранных дел стран, входящих в "нормандской формат" (РФ, ФРГ, Франция Украина).

"На встрече "нормандского формата" в Берлине во вторник от России будет участвовать статс-секретарь - замглавы МИД РФ Григорий Карасин", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в МИД РФ.