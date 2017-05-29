Арабский мир пока не достиг консенсуса по перспективам возвращения Сирии в ЛАГ

Консенсуса в арабском мире по возвращению Сирии в ряды Лиги арабских государств пока нет, эта тема не поднималась на встрече генсека ЛАГ Ахмеда Абуль-Гейта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Для возвращения Сирии своего места в ЛАГ нужен арабский консенсус. Он пока не достигнут, у нас все ещё разные позиции. Но эта тема сегодня на встрече не поднималась", - сказал генсек ЛАГ, отвечая на вопрос "Интерфакса" после встречи с С.Лавровым в Каире.