Арабский мир пока не достиг консенсуса по перспективам возвращения Сирии в ЛАГ

Консенсуса в арабском мире по возвращению Сирии в ряды Лиги арабских государств пока нет, эта тема не поднималась на встрече генсека ЛАГ Ахмеда Абуль-Гейта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Для возвращения Сирии своего места в ЛАГ нужен арабский консенсус. Он пока не достигнут, у нас все ещё разные позиции. Но эта тема сегодня на встрече не поднималась", - сказал генсек ЛАГ, отвечая на вопрос "Интерфакса" после встречи с С.Лавровым в Каире.
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