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Дальнее зарубежье 29.05.2017 17:01

Арабский мир пока не достиг консенсуса по перспективам возвращения Сирии в ЛАГ

Консенсуса в арабском мире по возвращению Сирии в ряды Лиги арабских государств пока нет, эта тема не поднималась на встрече генсека ЛАГ Ахмеда Абуль-Гейта с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Для возвращения Сирии своего места в ЛАГ нужен арабский консенсус. Он пока не достигнут, у нас все ещё разные позиции. Но эта тема сегодня на встрече не поднималась", - сказал генсек ЛАГ, отвечая на вопрос "Интерфакса" после встречи с С.Лавровым в Каире.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ЛАГ, СИРИЯ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]