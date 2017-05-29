Иракские военные успешно продвигаются вглубь Мосула

Иракская армия вошла в еще несколько районов на западе Мосула в рамках заключительного этапа операции по освобождению города от боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщили в понедельник в иракском командовании.

"Наши войска продолжают продвигаться, они вошли в районы Ас-Саха эль-Ула, Аз-Занджили и Аш-Шифаа", - приводят в понедельник западные СМИ слова представителя командования операциями в Мосуле Яхьи Расула.

Кроме того, с воздуха на Мосул в понедельник были сброшены тысячи листовок с призывом к местным жителям по возможности переместиться на территорию, контролируемую иракскими военными.

В конце февраля правительственные войска Ирака начали наступление, цель которого состоит в освобождении западной части Мосула от боевиков ИГ.

Восточную часть Мосула иракской армии удалось полностью очистить от террористов в январе 2017 года.