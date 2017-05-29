Иракские военные успешно продвигаются вглубь Мосула

Иракская армия вошла в еще несколько районов на западе Мосула в рамках заключительного этапа операции по освобождению города от боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщили в понедельник в иракском командовании.
"Наши войска продолжают продвигаться, они вошли в районы Ас-Саха эль-Ула, Аз-Занджили и Аш-Шифаа", - приводят в понедельник западные СМИ слова представителя командования операциями в Мосуле Яхьи Расула.
Кроме того, с воздуха на Мосул в понедельник были сброшены тысячи листовок с призывом к местным жителям по возможности переместиться на территорию, контролируемую иракскими военными.
В конце февраля правительственные войска Ирака начали наступление, цель которого состоит в освобождении западной части Мосула от боевиков ИГ.
Восточную часть Мосула иракской армии удалось полностью очистить от террористов в январе 2017 года.
Алиев и Рухани обсудили вопросы региональной безопасности и строительства ж/д Север-Юг
Глава МИД Азербайджана отбыл на политические консультации в Колумбию
Азербайджан начал учения Ракетных и Артиллерийских соединений с боевыми стрельбами
Цена нефти снижается на фоне низкой активности, Brent - $52 за баррель
Fitch снизило долгосрочный РДЭ Pasha Bank до «B+», прогноз изменен на «Стабильный»
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек – МВД
Церемония закрытия и объявление лауреатов 70-го международного кинофестиваля пройдут в Каннах
Минтуризма Азербайджана подготовит Генплан развития Губинской и Гусарской рекреационных зон
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Изменения в плане мероприятий Caspian European Club
Награждены победители общереспубликанской олимпиады по информатике, прошедшей при поддержке Nar
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной Миграционной Службы и Caspian European Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»