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Дальнее зарубежье 29.05.2017 17:32

Иракские военные успешно продвигаются вглубь Мосула

Иракская армия вошла в еще несколько районов на западе Мосула в рамках заключительного этапа операции по освобождению города от боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщили в понедельник в иракском командовании.

"Наши войска продолжают продвигаться, они вошли в районы Ас-Саха эль-Ула, Аз-Занджили и Аш-Шифаа", - приводят в понедельник западные СМИ слова представителя командования операциями в Мосуле Яхьи Расула.

Кроме того, с воздуха на Мосул в понедельник были сброшены тысячи листовок с призывом к местным жителям по возможности переместиться на территорию, контролируемую иракскими военными.

В конце февраля правительственные войска Ирака начали наступление, цель которого состоит в освобождении западной части Мосула от боевиков ИГ.

Восточную часть Мосула иракской армии удалось полностью очистить от террористов в январе 2017 года.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]