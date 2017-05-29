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СНГ 29.05.2017 18:03

Россия перевооружит соединения реактивной артиллерии Сухопутных войск на систему "Торнадо-С" до 2020 года

Перевооружение реактивных артиллерийских бригад с реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" на модернизированные "Торнадо-С" завершится до 2020 года, сообщил в понедельник журналистам начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"Завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на РСЗО крупного калибра "Торнадо-С", - сказал М.Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.

Он отметил, что плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра "Смерч" на модернизированную РСЗО "Торнадо-С" начинается в 2017 году.

Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели, навести пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскости. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.

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Тэги: РОССИЯ, ОБОРОНА, РСЗО, ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ


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