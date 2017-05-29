Генсек ЛАГ заявил о поддержке создания зон деэскалации в Сирии

Лига арабских государств поддерживает создание зон деэскалации в Сирии, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль-Гейт после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Легко", - сказал генсек ЛАГ, отвечая на вопрос российских журналистов, поддерживает ли он идею создания зон деэскалации в Сирии.

При этом он сообщил, что обсудил тему зон с С.Лавровым.