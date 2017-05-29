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Дальнее зарубежье 29.05.2017 18:34

Генсек ЛАГ заявил о поддержке создания зон деэскалации в Сирии

Лига арабских государств поддерживает создание зон деэскалации в Сирии, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абуль-Гейт после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Легко", - сказал генсек ЛАГ, отвечая на вопрос российских журналистов, поддерживает ли он идею создания зон деэскалации в Сирии.

При этом он сообщил, что обсудил тему зон с С.Лавровым.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ЛАГ, СИРИЯ, ЗОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]