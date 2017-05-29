Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9062 RUR   0.03 GBR   2.1922 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 31° Завтра 17° 24° 1 Июн 18° 28° 2 Июн 18° 24°

Внешняя политика 29.05.2017 15:48

Глава МИД Азербайджана отбыл на политические консультации в Колумбию

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Колумбию, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В рамках визита Э.Мамедъяров встретится со своим колумбийским коллегой Марией Ангелой Ольгин и другими официальными лицами. Стороны также проведут политические консультации между Азербайджаном и Колумбией на уровне министров и подпишут соглашение по сотрудничеству в сфере культуры»,- отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках визита Э.Мамедъярова состоится презентации книги «Азербайджан/Колумбия двадцать стихов» азербайджанских и колумбийских поэтов, живших и творивших в различную эпоху.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОЛУМБИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


Похожие новости


Азербайджан и Колумбия заявляют о заинтересованности в расширении сотрудничества в сфераз АПК, энергетики, туризма Колумбия назначила поверенного в делах в Азербайджане Глава МИД Азербайджана попрощался с поверенным в делах Колумбии Глава МИД Азербайджана обсудил с временным поверенным в делах Колумбии в Баку двустороннее сотрудничество Колумбия проявляет интерес к торгово-экономическому сотрудничеству с Азербайджаном МИД Азербайджана признателен Колумбии за поддержку позиции Баку в карабахском конфликте

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]