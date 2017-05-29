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Внешняя политика 29.05.2017 19:49

Алиев и Рухани обсудили вопросы региональной безопасности и строительства ж/д Север-Юг

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Хасан Рухани в ходе телефонного разговора в понедельник провели обмен мнениями по различным направлениям двусторонних отношений.

«И.Алиев в понедельник позвонил Х.Рухани и вновь его поздравил с переизбранием на пост президента Ирана, а также в связи с наступлением священного месяца Рамазан», - отмечает пресс-служба азербайджанского лидера.

Х.Рухани, в свою очередь, также поздравил И.Алиева с месяцем Рамазан и Днем Республики, который отмечался в Азербайджане 28 мая.

«В ходе разговора лидеры двух стран обсудили многие аспекты двусторонних отношений, в том числе безопасность в регионе, строительства железнодорожного коридора Север-Юг, сотрудничества в нефтегазовой сфере, инвестиций, туризма, АПК», - отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран подчеркнули высокий уровень двустороннего сотрудничества, сложившийся за последние четыре года. «Президенты отметили, что за этот период совершены взаимные визиты, подписаны очень важные договора, которые успешно реализуются», - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]