Алиев и Рухани обсудили вопросы региональной безопасности и строительства ж/д Север-Юг

Президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Хасан Рухани в ходе телефонного разговора в понедельник провели обмен мнениями по различным направлениям двусторонних отношений.
«И.Алиев в понедельник позвонил Х.Рухани и вновь его поздравил с переизбранием на пост президента Ирана, а также в связи с наступлением священного месяца Рамазан», - отмечает пресс-служба азербайджанского лидера.
Х.Рухани, в свою очередь, также поздравил И.Алиева с месяцем Рамазан и Днем Республики, который отмечался в Азербайджане 28 мая.
«В ходе разговора лидеры двух стран обсудили многие аспекты двусторонних отношений, в том числе безопасность в регионе, строительства железнодорожного коридора Север-Юг, сотрудничества в нефтегазовой сфере, инвестиций, туризма, АПК», - отмечается в сообщении.
Лидеры двух стран подчеркнули высокий уровень двустороннего сотрудничества, сложившийся за последние четыре года. «Президенты отметили, что за этот период совершены взаимные визиты, подписаны очень важные договора, которые успешно реализуются», - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.
А.Азизов
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