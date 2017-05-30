В Литве сформирован батальон НАТО

В Литву прибыли примерно 200 норвежских военных, военнослужащие батальона Telemark ВС Норвегии и подразделений Северной бригады присоединятся к размещенному в Рукле батальону НАТО, сообщили в Минобороны Литвы.
"С этого момента боевая группа полностью укомплектована. Мы рады прибытию норвежцев", - сказал глава Отделения по связям с общественностью боевой группы батальона НАТО в Литве полковник-лейтенант Оливер Рихтер.
Норвежская военная техника была доставлена в Клайпедский порт еще на прошлой неделе. Норвежцы привезли в Литву около 60 единиц военного транспорта: различные модификации танков Leopard, бронемашины M113, боевые машины пехоты CV 90, грузовые и легковые транспортные средства.
Сейчас в составе боевой группы передовых сил НАТО в Литве вместе с прибывшими норвежскими военными также дислоцированы более 450 германских военных, 100 бельгийских и 250 нидерландских.
В 2017-2018 годах в составе боевой группы передовых сил НАТО будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции. Командование боевой группой батальона осуществляют и ее основу составляют германские военнослужащие.
НАТО увеличивает присутствие у восточных границ НАТО, дислоцируя здесь на ротационной основе четыре боевые группы - в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
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