В ФРГ более 200 фирм выходцев из бывшего СССР, занимающихся уходом за инвалидами, создали организованную систему подделки счетов - СМИ

Около 230 фирм по уходу за больными и инвалидами, основанных выходцами из бывшего СССР, создали систему координированной подделки счетов об оказанных услугах, и эта система существует на значительной части ФРГ, сообщили немецкие СМИ.

По сговору с пациентами и врачами эти фирмы выставляют счета за услуги, которые они на самом деле не оказывали, пишет во вторник газета Die Welt со ссылкой на итоговый доклад специальной следственной группы Федерального ведомства по уголовным делам и ведомства по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Согласно докладу, этой преступной сетью руководят преимущественно из Берлина. Фирмы-мошенники, обманом получившие крупные суммы денег от страховых касс, особенно активно орудуют в Северном Рейне - Вестфалии, Берлине, Нижней Саксонии, Бранденбурге и Баварии. Почти две трети этих компаний связаны друг с другом через различные сети на территории всей страны, сообщает со ссылкой на доклад радиостанция "Дойче велле".

В документе отмечается, что многие из находящихся под подозрением фирм по уходу за больными и инвалидами, а также их руководство одновременно занимаются другой преступной деятельностью, в частности, отмыванием денег, вымогательством и нелегальным игорным бизнесом. Среди руководителей таких фирм есть и те, кого власти ФРГ подозревают в заказных убийствах, говорится в докладе.