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Регион 30.05.2017 16:01

В иранском МВД заявили о транспарентности президентских выборов

В МВД Ирана заявили во вторник, что состоявшиеся ранее в этом месяце выборы лидера страны прошли в полном соответствии с законом, передает агентство ИРНА.

Кроме того, министр внутренних дел страны Абдольреза Рахмани Фазли также подчеркнул "безопасные и благоприятные условия", в которых проходили выборы.

"По окончании выборов превалировала дружественная атмосфера, взаимодействие и сопереживание между всеми органами исполнительной власти", - добавил он.

Как отмечается в сообщении, заявление иранского МВД стало реакцией на призыв экс-генпрокурора Ирана Ибрахима Раиси расследовать нарушения, по его словам, произошедшие во время голосования.

Ранее сообщалось, что Х.Рухани в ходе выборов 19 мая был переизбран на пост президента Ирана, набрав 23,53 млн голосов.

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Тэги: ИРАН, МВД, ВЫБОРЫ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]