В иранском МВД заявили о транспарентности президентских выборов

В МВД Ирана заявили во вторник, что состоявшиеся ранее в этом месяце выборы лидера страны прошли в полном соответствии с законом, передает агентство ИРНА.

Кроме того, министр внутренних дел страны Абдольреза Рахмани Фазли также подчеркнул "безопасные и благоприятные условия", в которых проходили выборы.

"По окончании выборов превалировала дружественная атмосфера, взаимодействие и сопереживание между всеми органами исполнительной власти", - добавил он.

Как отмечается в сообщении, заявление иранского МВД стало реакцией на призыв экс-генпрокурора Ирана Ибрахима Раиси расследовать нарушения, по его словам, произошедшие во время голосования.

Ранее сообщалось, что Х.Рухани в ходе выборов 19 мая был переизбран на пост президента Ирана, набрав 23,53 млн голосов.