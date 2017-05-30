В Литве, лидирующей в рейтинге самых пьющих стран, в 2016 году стали потреблять меньше алкоголя - статистика

На одного жителя Литвы, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, является лидером по потреблению алкоголя в 2016 году, пришлось 13,2 литра легального алкоголя, что на 0,8 литра меньше, чем в 2015 году (14 литров).
Об этом свидетельствуют предварительные данные Департамента статистики, передает агентство BNS во вторник. Показатели легального алкоголя подготовлены за вычетом потребленного посетившими страну туристами и приобретенного в торговых точках на границе алкоголя, а также с учетом потребленного литовскими туристами за рубежом алкоголя. Возраст жителей, потребляющих алкоголь, приводится от 15 лет и старше.
В прошлом году в розничной торговле и предприятиями общественного питания продано 3,4 млн декалитров крепких спиртных напитков (водка, виски, бренди и пр.) или на 5,5% меньше, чем в 2015 году. Вина и ферментированных напитков продано 5,2 млн декалитров (на 10,9% меньше), пива - 25,3 млн. декалитров (на 5,6% меньше).
Розничные цены на алкогольные напитки в результаты повышения акциза выросли в прошлом году на 2,2%. Заметнее всего подорожал виски - на 7,1%.
По данным Департамента статистики, в стране последовательно снижается смертность от алкоголя.
В прошлом году от напрямую связанных с употреблением алкоголя причин умерло 23,4 человека на 100 тыс. жителей страны. В 2015 году этот показатель был 25,2 смерти на 100 тыс. человек, а в 2014 году - 25,8 смерти на 100 тыс. человек.
По данным Департамента статистики, напрямую связанных с алкоголем смертей в Литве становится меньше с 2010 года. Тогда от алкоголя умерло 31,1 человека на 100 тыс. жителей. Чаще всего причинами смертей от употребления алкоголя в прошлом году были цирроз печени (46,1%), случайное отравление алкоголем (28,8%) и алкогольная кардиомиопатия (12,2%).
По новым данным ВОЗ, в прошлом году в Литве на одного человека в возрасте 15 лет и старше пришлось в среднем 18,2 литра абсолютного алкоголя - на 2 литра больше, чем в 2015 году. Занимающую второе место Белоруссию Литва опережает на 1,8 литра, а традиционно отличающуюся высоким уровнем потребления алкоголя Россию - на 4,3 литра.
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