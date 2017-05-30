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СНГ 30.05.2017 16:28

В МИД РФ считают, что ЕС может выиграть от Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза в перспективе может позитивно сказаться на сплоченности ЕС, заявил во вторник замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Когда пройдет период "развода", то может Евросоюз и выиграет в том плане, что это приведет к большей сплоченности", - сказал А.Мешков на слушаниях в Общественной палате.

Он также отметил, что не видит "тектонического сдвига" в выходе Великобритании из ЕС.

При этом А.Мешков подчеркнул, что, по его мнению, "Brexit - это не прецедент".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]