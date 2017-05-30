В МИД РФ считают, что ЕС может выиграть от Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза в перспективе может позитивно сказаться на сплоченности ЕС, заявил во вторник замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Когда пройдет период "развода", то может Евросоюз и выиграет в том плане, что это приведет к большей сплоченности", - сказал А.Мешков на слушаниях в Общественной палате.

Он также отметил, что не видит "тектонического сдвига" в выходе Великобритании из ЕС.

При этом А.Мешков подчеркнул, что, по его мнению, "Brexit - это не прецедент".