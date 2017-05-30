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Дальнее зарубежье 30.05.2017 16:39

Президент Европарламента считает тремя главными проблемами ЕС терроризм, незаконную иммиграцию и безработицу

Президент Европейского парламента Антонио Таяни (Antonio Tajani) назвал три главные проблемы, стоящие перед Европейским союзом.

Таковыми он считает проблему защиты европейцев от терроризма, решение проблем иммиграции и безработицы, особенно среди молодежи. "Если решить эти три проблемы, то мы выполним свои обязательства, и здоровье Европы значительно улучшится", - сказал президент Европарламента на пресс-конференции во вторник в Таллине.

Недавние выборы в Испании, Австрии, Нидерландах, Франции и Германии показали, что большинство европейцев по-прежнему желают оставаться членами Европейского союза, отметил он.

"Но есть и неудовлетворенность, что нельзя недоучитывать", - признал глава Европарламента. "Мы должны улучшить все, что идет нехорошо", - подчеркнул А.Таяни.

Он высказался за развитие сотрудничества с США. Недавний визит президента Дональда Трампа в Европу показал, что "США являются нашими союзниками".

"Позиция президента Трампа была позитивной, и было позитивным его желание подтвердить важность отношений с Европейским союзом. У нас есть разногласие в других сферах, но мы должны продолжить сотрудничество с США которые являются нашим важнейшим союзником и партнером", - считает А.Таяни.

"Мы две стороны одной медали, у нас должна быть политическая воля стоять на своих ногах. Мы должны продолжить дигитальную революцию, заниматься оборонной политикой, вопросами изменения климата, уметь сотрудничать с нашими партнерами", - сказал он.

А.Таяни и представители политических групп Европарламента находятся в Эстонии в связи с предстоящим во второй половине года председательством балтийской республики в Совете Европейского союза.

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Тэги: ЕС, ПРОБЛЕМЫ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]