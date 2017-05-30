У здания Минюста Украины в Киеве требуют зарегистрировать партию Саакашвили

Партия "Рух новых сил" проводит внеочередной съезд у здания Министерства юстиции Украины, в котором участвуют около 500-700 человек.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", переулок Рыльского у здания Минюста, где собрались участники съезда, перекрыт.

Участники съезда требуют зарегистрировать партию бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Перед началом внеочередного съезда произошла небольшая толкотня, когда представители правоохранительных органов не разрешали участникам съезда выгрузить из машины привезенные ими автомобильные шины.