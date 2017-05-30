Полицейские во Франции задержали шесть человек в ходе антитеррористической операции

Сотрудники французской полиции задержали шесть человек в рамках антитеррористической операции, сообщают во вторник местные СМИ.

Задержания были проведены в понедельник и во вторник в городе Бордо и в парижском регионе.

Двух женщин и четырех мужчин подозревают в том, что они занимались отправкой в Сирию людей, желающих присоединиться к боевикам.

Кроме того, отмечается, что один из задержанных уже ранее привлекался к уголовной ответственности и был узником американской тюрьмы Гуантанамо.