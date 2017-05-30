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Дальнее зарубежье 30.05.2017 17:21

Полицейские во Франции задержали шесть человек в ходе антитеррористической операции

Сотрудники французской полиции задержали шесть человек в рамках антитеррористической операции, сообщают во вторник местные СМИ.

Задержания были проведены в понедельник и во вторник в городе Бордо и в парижском регионе.

Двух женщин и четырех мужчин подозревают в том, что они занимались отправкой в Сирию людей, желающих присоединиться к боевикам.

Кроме того, отмечается, что один из задержанных уже ранее привлекался к уголовной ответственности и был узником американской тюрьмы Гуантанамо.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АНТИТЕРРОР, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]