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СНГ 30.05.2017 17:28

Три четверти украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении - опрос

76% жителей Украины считают, что дела в государстве идут в неправильном направлении, при этом более половины заявили, что не готовы лично отстаивать свои права и интересы путем участия в акциях протеста, свидетельствуют результаты исследования, обнародованного на сайте социологической группы "Рейтинг".

В обнародованном на сайте группы "Рейтинг" во вторник пресс-релизе отмечается, что 13% респондентов считают, что дела в Украине развиваются в правильном направлении, а каждый десятый не определился с ответом. Более позитивно оценивают ситуацию в стране на западе страны и молодежь, отмечают социологи.

При этом, говорится в пресс-релизе, 54% опрошенных заявили, что не готовы лично отстаивать свои права и интересы путем участия в акциях протеста, 36% - готовы, каждый десятый - не определился. Наиболее же активно готовы отстаивать свои права на Западе и в Центре, молодежь и люди среднего возраста.

Важнейшей проблемой более половины опрошенных (53%) считают военный конфликт на Востоке Украины. Более 45% беспокоят низкий уровень зарплаты или пенсии и повышение тарифов на коммунальные услуги. Более трети считают важной проблемой повышение цен на основные товары, инфляцию. Для четверти опрошенных важными также являются взяточничество и коррупция во власти, отсутствие работы и безработица.

"За последние два года повысилась важность таких проблем, как низкий уровень зарплаты/пенсии, повышение цен на основные товары, а также взяточничество и коррупция в центральной власти. Зато существенно снизилась важность такой проблемы как повышение тарифов на коммунальные услуги (с 70% до 45%)", - отмечают социологи.

При этом в исследовании указывается, что если жителей Запада Украины относительно больше беспокоит военный конфликт на Донбассе и коррупция в центральной власти, то жителей Юга и Востока страны - низкий уровень зарплат и пенсий, рост цен и тарифов на коммунальные услуги.

Было опрошено 2000 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 12-20 мая 2017 года.

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Тэги: УКРАИНА, НАСТРОЕНИЯ, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]