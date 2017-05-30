Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.8939 RUR   0.0301 GBR   2.1809 TRY   0.4756

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 19° 28° 2 Июн 18° 24° 3 Июн 18° 26°

Дальнее зарубежье 30.05.2017 17:40

BMW приостановил производство на ряде предприятий из-за перебоев в поставках деталей от Bosch

BMW AG, германский производитель автомобилей класса "люкс", замедляет или приостанавливает производство некоторых моделей автомобилей из-за отсутствия необходимых деталей в связи с проблемами поставщика - Bosch GmbH, пишет MarketWatch.

Речь идет о перебоях в поставках рулевых устройствах Bosch, используемых в моделях BMW 1,2,3 и 4-й серий.

"Наш поставщик Bosch в настоящий момент не способен обеспечить нас достаточным количеством рулевых устройств", - заявил член совета директоров BMW, отвечающий за работу с поставщиками, Маркус Дюсманн.

Bosch, в свою очередь, связывает проблему со сложностями, возникшими у ее итальянского поставщика, обеспечивающего компанию обшивкой для рулевых устройств.

В результате перебоев с поставкой автодеталей производство ограничено на нескольких предприятиях BMW в Германии, а также на заводах в китайском Шэньяне и южноафриканском Росслине, сообщил представитель BMW.

"Цепочки в автомобильном секторе являются международными. Перебои в поставках деталей от европейского поставщика несет в себе последствия для китайского бизнеса", - отметил М.Дюсманн.

Акции BMW подешевели на 0,2% на торгах во Франкфурте во вторник.

Эксперты Equinet полагают, что потери автопроизводителя в связи с возникшей проблемой будут разумными, если перебои в работе предприятий не продлятся несколько дней.

"Bosch работает совместно с BMW и свои поставщиком, чтобы решить проблему нехватки деталей как можно скорее и по возможности ограничить негативные последствия", - отмечается в сообщении Bosch.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, BMW, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОБЛЕМЫ


Похожие новости


BMW намерена увеличить продажи электромобилей до 100 тыс. в 2017г BMW завершила 2014 год с рекордными показателями Продажи BMW выросли в июле на 5%, достигли рекорда

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]