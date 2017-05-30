BMW приостановил производство на ряде предприятий из-за перебоев в поставках деталей от Bosch

BMW AG, германский производитель автомобилей класса "люкс", замедляет или приостанавливает производство некоторых моделей автомобилей из-за отсутствия необходимых деталей в связи с проблемами поставщика - Bosch GmbH, пишет MarketWatch.

Речь идет о перебоях в поставках рулевых устройствах Bosch, используемых в моделях BMW 1,2,3 и 4-й серий.

"Наш поставщик Bosch в настоящий момент не способен обеспечить нас достаточным количеством рулевых устройств", - заявил член совета директоров BMW, отвечающий за работу с поставщиками, Маркус Дюсманн.

Bosch, в свою очередь, связывает проблему со сложностями, возникшими у ее итальянского поставщика, обеспечивающего компанию обшивкой для рулевых устройств.

В результате перебоев с поставкой автодеталей производство ограничено на нескольких предприятиях BMW в Германии, а также на заводах в китайском Шэньяне и южноафриканском Росслине, сообщил представитель BMW.

"Цепочки в автомобильном секторе являются международными. Перебои в поставках деталей от европейского поставщика несет в себе последствия для китайского бизнеса", - отметил М.Дюсманн.

Акции BMW подешевели на 0,2% на торгах во Франкфурте во вторник.

Эксперты Equinet полагают, что потери автопроизводителя в связи с возникшей проблемой будут разумными, если перебои в работе предприятий не продлятся несколько дней.

"Bosch работает совместно с BMW и свои поставщиком, чтобы решить проблему нехватки деталей как можно скорее и по возможности ограничить негативные последствия", - отмечается в сообщении Bosch.