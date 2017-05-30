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СНГ 30.05.2017 17:55

Путин обсудил с Назарбаевым подготовку очередной встречи по Сирии в Астане - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня - в том числе в контексте предстоящих в июне в Астане заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и открытия выставки "ЭКСПО - 2017", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "затрагивалась также подготовка очередной Международной встречи по Сирии в Астане".

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]