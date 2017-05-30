Путин обсудил с Назарбаевым подготовку очередной встречи по Сирии в Астане - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня - в том числе в контексте предстоящих в июне в Астане заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и открытия выставки "ЭКСПО - 2017", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "затрагивалась также подготовка очередной Международной встречи по Сирии в Астане".