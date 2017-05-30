Численность населения Латвии в 2016 году продолжала сокращаться

В начале 2017 года в Латвии проживало почти 1 млн 950 тыс. человек - на 18,8 тыс. меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
За год число жителей увеличилось только в Риге - на 1800 человек, а больше всего сократилось в Латгальском регионе - на 6300 (2,3%) человек.
Во всех крупных городах, кроме Риги, - в Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Екабпилсе - численность населения в прошлом году также сократилась. Наименьшим сокращение населения было в Елгаве.
Лишь в девяти из 110 краев Латвии число жителей увеличилось, причем все эти края, за исключением Акнистского, находятся в Рижском регионе.
Президента Алиева ждут с официальным визитом в Хорватии
Азербайджан намерен восстановить разрушенные города и инфраструктуру на оккупированных территориях после их возвращения – первый вице-президент
В Азербайджане зампред оппозиционной партии арестована на 3 месяца по обвинению в контрабанде валюты через госграницу
Airbus Helicopters начала строительство в Китае вертолетного завода
Правительство Азербайджана обсуждает продление моратория на проверки бизнеса
ЦБ Азербайджана подготовил программу реформ в монетарной сфере и представит ее в Совет по финансовой стабильности
Предупреждение о возможной приостановке чартеров на турецкие курорты отозвано по всем направлениям, включая Анталью - источник
В Азербайджане для семей вынужденных переселенцев строятся около 10 жилых домов – первый вице-президент
Президент Алиев принял участие в открытии автодорог на «Советской»
Глава Нахчыванской Автономной республики Азербайджана и посол Израиля в Баку обсудили перспективы сотрудничества в АПК
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Все больше корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) подключаются к услуге интернет-банкинга VTB Online
Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности
В РИКЦ в Баку чествовали азербайджанских спортсменов, возвратившихся из Казани
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»