Численность населения Латвии в 2016 году продолжала сокращаться

В начале 2017 года в Латвии проживало почти 1 млн 950 тыс. человек - на 18,8 тыс. меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За год число жителей увеличилось только в Риге - на 1800 человек, а больше всего сократилось в Латгальском регионе - на 6300 (2,3%) человек.

Во всех крупных городах, кроме Риги, - в Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Екабпилсе - численность населения в прошлом году также сократилась. Наименьшим сокращение населения было в Елгаве.

Лишь в девяти из 110 краев Латвии число жителей увеличилось, причем все эти края, за исключением Акнистского, находятся в Рижском регионе.