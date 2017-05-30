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Дальнее зарубежье 30.05.2017 18:18

Численность населения Латвии в 2016 году продолжала сокращаться

В начале 2017 года в Латвии проживало почти 1 млн 950 тыс. человек - на 18,8 тыс. меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За год число жителей увеличилось только в Риге - на 1800 человек, а больше всего сократилось в Латгальском регионе - на 6300 (2,3%) человек.

Во всех крупных городах, кроме Риги, - в Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе, Екабпилсе - численность населения в прошлом году также сократилась. Наименьшим сокращение населения было в Елгаве.

Лишь в девяти из 110 краев Латвии число жителей увеличилось, причем все эти края, за исключением Акнистского, находятся в Рижском регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛАТВИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ЧИСЛЕННОСТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]