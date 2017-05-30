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Дальнее зарубежье 30.05.2017 18:32

Меркель заявила о первостепенной важности отношений ФРГ с США

Отношения с США имеют для ФРГ первостепенное значение, заявила во вторник канцлер страна Ангела Меркель.

"Трансатлантические отношения имеют первостепенное значение", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По ее словам "трансатлантические отношения, которые для нас исторически имеют огромную важность и в будущем останутся таковыми".

Кроме того, канцлер ФРГ подчеркнула, что "Европа должна стать активным участником международных отношений".

Ранее А.Меркель после встречи лидеров "группы семи" сказала, что Европа больше не может "полагаться на других". Между тем, ряд германских изданий отметил, что это высказывание было сделано в отношении администрации США.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, США, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]