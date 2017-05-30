Меркель заявила о первостепенной важности отношений ФРГ с США

Отношения с США имеют для ФРГ первостепенное значение, заявила во вторник канцлер страна Ангела Меркель.

"Трансатлантические отношения имеют первостепенное значение", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По ее словам "трансатлантические отношения, которые для нас исторически имеют огромную важность и в будущем останутся таковыми".

Кроме того, канцлер ФРГ подчеркнула, что "Европа должна стать активным участником международных отношений".

Ранее А.Меркель после встречи лидеров "группы семи" сказала, что Европа больше не может "полагаться на других". Между тем, ряд германских изданий отметил, что это высказывание было сделано в отношении администрации США.