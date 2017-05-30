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Бизнес и законодательство 30.05.2017 15:33

Страны СНГ готовят соглашение для устранения барьеров во взаимной торговле - Госкомстандартизации Азербайджана

Страны СНГ планируют подписать соглашение для устранения барьеров во взаимной торговле, заявил глава Госкомитета по стандартизации, метрологии и патенту Азербайджана Рамиз Гасанов во вторник.

«До сих пор существуют технические барьеры для выхода продукции стран –членов Содружества на рынки СНГ, что связано с разницей в технических требованиях к продукции и в процедуре оценки соответствия», - отметил Р.Гасанов, выступая в Баку на юбилейном заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ.

По его словам, для устранения этих проблем подготовлен проект соглашения, в котором отражено признание процедур оценки соответствия, проводимой в странах СНГ, и сертификатов, выдаваемых на экспортируемую продукцию, применение правил эквивалентности и процедур в рамках национальных систем аккредитации и осуществление согласованной политики в сфере применения единиц измерения.

Н.Аббасова

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Тэги: СНГ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]