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Внешняя политика 30.05.2017 15:38

Баку и Рига готовят к подписанию около 10 документов по двустороннему сотрудничеству – спикер парламента Азербайджана

Баку и Рига готовят к подписанию 8 соглашений о сотрудничестве в различных областях, заявил спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов в ходе официального визита в Латвию.

«Двусторонняя договорно-правовая база между Азербайджаном и Латвией включает в себя 34 подписанных соглашений о сотрудничестве в различных сферах. В настоящее время на стадии подготовки к подписанию находятся еще восемь документов», - сказал О.Асадов на встрече со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.

Отмечая высокий уровень отношений между парламентами двух стран, председатель парламента назвал Азербайджан и Латвию дружественными и партнерскими государствами.

О.Асадов отметил важность увеличения взаимного товарооборота между двумя странами, подчеркнув, что в 2016 году он составил $9 млн.

Он выразил благодарность латвийской коллеге за принятое Сеймом заявление по Ходжалинскому геноциду.

В свою очередь, И.Мурниеце охарактеризовала Азербайджан важным партнером Латвии, в том числе в экономической сфере, подчеркнув заинтересованность Риги к укреплению торгово-экономических связей с Баку, развития сотрудничества в туризме и промышленности.

Спикер Сейма отметила активное участие азербайджанской диаспоры в общественно-политической жизни Латвии.

Касаясь армяно-азербайджанского конфликта, И.Мурниеце подчеркнула, что Латвия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за мирное урегулирование проблемы.

О.Асадов также обсудил развитие двусторонних связей с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичем.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛАТВИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]