Баку и Рига готовят к подписанию около 10 документов по двустороннему сотрудничеству – спикер парламента Азербайджана

Баку и Рига готовят к подписанию 8 соглашений о сотрудничестве в различных областях, заявил спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов в ходе официального визита в Латвию.

«Двусторонняя договорно-правовая база между Азербайджаном и Латвией включает в себя 34 подписанных соглашений о сотрудничестве в различных сферах. В настоящее время на стадии подготовки к подписанию находятся еще восемь документов», - сказал О.Асадов на встрече со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.

Отмечая высокий уровень отношений между парламентами двух стран, председатель парламента назвал Азербайджан и Латвию дружественными и партнерскими государствами.

О.Асадов отметил важность увеличения взаимного товарооборота между двумя странами, подчеркнув, что в 2016 году он составил $9 млн.

Он выразил благодарность латвийской коллеге за принятое Сеймом заявление по Ходжалинскому геноциду.

В свою очередь, И.Мурниеце охарактеризовала Азербайджан важным партнером Латвии, в том числе в экономической сфере, подчеркнув заинтересованность Риги к укреплению торгово-экономических связей с Баку, развития сотрудничества в туризме и промышленности.

Спикер Сейма отметила активное участие азербайджанской диаспоры в общественно-политической жизни Латвии.

Касаясь армяно-азербайджанского конфликта, И.Мурниеце подчеркнула, что Латвия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за мирное урегулирование проблемы.

О.Асадов также обсудил развитие двусторонних связей с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичем.

Р.Бабаев