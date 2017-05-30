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Дальнее зарубежье 30.05.2017 15:50

Директор по коммуникациям Белого дома США Майк Дабке уходит со своего поста - СМИ

Директор по коммуникациям Белого дома США Майк Дабке принял решение покинуть пост, сообщает во вторник газета "Политико".

По данным издания, М.Дабке решил покинуть пост еще 18 мая, и Д.Трамп это решение одобрил. Вместе с тем, президент США предложил М.Дабке сохранить должность до завершения первой заграничной поездки. Именно поэтому о уходе М.Дабке со своего поста стало известно лишь сейчас - после возвращения президента на родину.

Пост главы по коммуникациям в Белом доме США М.Дабке занимал с марта этого года.

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, КОММУНИКАЦИИ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]