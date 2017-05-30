Директор по коммуникациям Белого дома США Майк Дабке уходит со своего поста - СМИ

Директор по коммуникациям Белого дома США Майк Дабке принял решение покинуть пост, сообщает во вторник газета "Политико".

По данным издания, М.Дабке решил покинуть пост еще 18 мая, и Д.Трамп это решение одобрил. Вместе с тем, президент США предложил М.Дабке сохранить должность до завершения первой заграничной поездки. Именно поэтому о уходе М.Дабке со своего поста стало известно лишь сейчас - после возвращения президента на родину.

Пост главы по коммуникациям в Белом доме США М.Дабке занимал с марта этого года.