В Кабуле террористы-смертники подорвали себя, когда их начали преследовать полицейские

Мощный взрыв прогремел в Кабуле во вторник, когда два террориста-смертника, преследуемые полицией, привели в действие взрывные устройства, говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени (14:00 мск) недалеко от девятого участка полиции. Оба террориста погибли, полицейские и гражданские лица не пострадали.