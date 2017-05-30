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Дальнее зарубежье 30.05.2017 15:41

В Кабуле террористы-смертники подорвали себя, когда их начали преследовать полицейские

Мощный взрыв прогремел в Кабуле во вторник, когда два террориста-смертника, преследуемые полицией, привели в действие взрывные устройства, говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени (14:00 мск) недалеко от девятого участка полиции. Оба террориста погибли, полицейские и гражданские лица не пострадали.

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Тэги: АФГАНИСТАН, СТОЛИЦА, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]