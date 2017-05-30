Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.8939 RUR   0.0301 GBR   2.1809 TRY   0.4756

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 19° 28° 2 Июн 18° 24° 3 Июн 18° 26°

Дальнее зарубежье 30.05.2017 18:42

Премьер Бельгии проходит медобследование из-за вызванных инцидентом на марафоне проблем со слухом

Бельгийский премьер Шарль Мишель продолжает во вторник проходить медицинское обследование после того, как он был оглушен выстрелом, произведенным бельгийской принцессой из стартового пистолета на брюссельском марафоне, сообщает сайт британской газеты "Гардиан".

Кроме того, по ее данным, позже на этой неделе главе бельгийского правительства, вероятно, предстоят дополнительные медицинские процедуры.

Инцидент, как сообщали бельгийские СМИ накануне, произошел в воскресенье. Европейские СМИ публикуют фотографии, на которых видно, как премьер жмурит глаза во время оглушившего его выстрела стоящей рядом принцессы Астрид: сестра короля бельгийцев, дала старт марафону.

В связи с этим Ш.Мишель отменил планировавшиеся на вторник рабочие мероприятия. В частности, он перенес на более поздний срок свое выступление в палате депутатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПРЕМЬЕР, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Бельгийский премьер-министр предупреждает, что абсолютной защиты от терроризма не бывает Премьер Украины обсудил с вице-премьером Бельгии необходимость выполнения Россией минских договоренностей Бельгийские СМИ заподозрили китайских хакеров во взломе правительственных ресурсов Бельгийский премьер считает Нобелевскую премию мира наградой за исторические заслуги ЕС Бельгийский премьер заявляет о намерении бороться за целостность страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]