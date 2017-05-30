Премьер Бельгии проходит медобследование из-за вызванных инцидентом на марафоне проблем со слухом

Бельгийский премьер Шарль Мишель продолжает во вторник проходить медицинское обследование после того, как он был оглушен выстрелом, произведенным бельгийской принцессой из стартового пистолета на брюссельском марафоне, сообщает сайт британской газеты "Гардиан".
Кроме того, по ее данным, позже на этой неделе главе бельгийского правительства, вероятно, предстоят дополнительные медицинские процедуры.
Инцидент, как сообщали бельгийские СМИ накануне, произошел в воскресенье. Европейские СМИ публикуют фотографии, на которых видно, как премьер жмурит глаза во время оглушившего его выстрела стоящей рядом принцессы Астрид: сестра короля бельгийцев, дала старт марафону.
В связи с этим Ш.Мишель отменил планировавшиеся на вторник рабочие мероприятия. В частности, он перенес на более поздний срок свое выступление в палате депутатов.
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