MBNP допускает возможность закрытия 2 страховщиков

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана допускает возможность аннулирования лицензии страховой компании Standard Insurance, сказал журналистам во вторник глава Совета директоров палаты Руфат Асланлы.

«Если деятельность финансовой организации вредит устойчивости рынка, и если менеджмент и акционеры не могут устранить эти проблемы, то последним нашим шагом является прекратить эту деятельность. Однако, до этого есть множество инструментов, которые допускает наше законодательство. Если акционеры не выбирают один из этих инструментов, то единственным путем остается аннулирование лицензии», - сказал Р.Асланлы.

По его словам, Standard Insurance находится под особым надзором MBNP. «Для решения проблем с капитализацией компании у нас были определенные требования к ее акционерам. Они попросили у нас отсрочку для капитализации компании и подготовки новой бизнес-стратегии. Эта отсрочка истекает в следующем месяце. За этот период компания не должна принимать новые риски. Мы немного ограничили ее операции, чтобы не создавать нового давления на страховой сектор», - сказал Р.Асланлы.

Глава палаты также отметил, что страховая компания "Башак Инам" обратилась в палату с просьбой о добровольной ликвидации. «Мы дали положительное заключение. Определенный период компания не берет новые риски. Акционеры готовят приемлемый план ликвидации, они представят его нам и начнут процесс ликвидации», - сказал Р.Асланлы.

В настоящее время лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 20 страховых компаний.

Башак Инам создана в 1996 году. Уставный капитал равен 7 млн манатов.

Standard Insurance действует на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Акционером компании является одно юридическое лицо. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. Компания входит в десятку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему сбора премий и производимых выплат.

А.Ахундов