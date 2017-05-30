В ОБСЕ не драматизируют ситуацию с закрытием своего офиса в Ереване, сотрудничество с республикой продолжится - генсек

Сотрудничество ОБСЕ с Арменией продолжится, несмотря на закрытие ереванского офиса Организации, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

"К сожалению, мы не смогли достичь консенсуса. Я здесь, чтобы поговорить с персоналом, закрыть офис (в Ереване). Но в повестке остаются важные вопросы, и мы должны продолжить сотрудничество в разных форматах", - сказал Л.Заньер на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване во вторник.

По его словам, закрытие ереванского офиса ОБСЕ - "всего лишь закрытие одной главы и открытие нового пути взаимной работы".

"ОБСЕ продолжит сотрудничать с Арменией, в том числе, содействовать в избирательных реформах", - отметил генсек ОБСЕ.