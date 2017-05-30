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Регион 30.05.2017 15:46

В ОБСЕ не драматизируют ситуацию с закрытием своего офиса в Ереване, сотрудничество с республикой продолжится - генсек

Сотрудничество ОБСЕ с Арменией продолжится, несмотря на закрытие ереванского офиса Организации, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

"К сожалению, мы не смогли достичь консенсуса. Я здесь, чтобы поговорить с персоналом, закрыть офис (в Ереване). Но в повестке остаются важные вопросы, и мы должны продолжить сотрудничество в разных форматах", - сказал Л.Заньер на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване во вторник.

По его словам, закрытие ереванского офиса ОБСЕ - "всего лишь закрытие одной главы и открытие нового пути взаимной работы".

"ОБСЕ продолжит сотрудничать с Арменией, в том числе, содействовать в избирательных реформах", - отметил генсек ОБСЕ.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСЕ, ОФИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]