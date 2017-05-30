Цены на нефть усилили снижение во вторник, Brent - $51,63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение в ходе торгов во вторник.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:44 подешевели на $0,66 (1,26%) - до $51,63 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,41 (0,84%) - до $49,38 за баррель.
Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз средней цены нефти WTI в 2017 году до $52,39 за баррель по сравнению с ранее ожидавшимися $54,8 за баррель. Оценка для марки Brent была понижена до $55,39 за баррель с $56,76 за баррель, сообщает CNBC.
"Рынок по-прежнему смотрит вниз, а прогноз неопределенный", - полагает аналитик Hantec Markets Ричард Перри.
По мнению директора Commtrendz Risk Management Гнанасекара Тиагарайана, с началом сезона активного вождения в США инвесторы будет внимательно следить за тем, приведет ли повышение спроса к уменьшению запаса топлива в ближайшие недели, сообщает Dow Jones.
Отчет министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе будет опубликован в четверг, поскольку понедельник являлся выходным днем.
Снижение запасов нефти отмечается в США уже семь недель подряд - это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу с целью ребалансировки рынка, приводит мнение экспертов издание MarketWatch.
лужба финансово-экономической информации
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