Цены на нефть усилили снижение во вторник, Brent - $51,63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение в ходе торгов во вторник.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:44 подешевели на $0,66 (1,26%) - до $51,63 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,41 (0,84%) - до $49,38 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз средней цены нефти WTI в 2017 году до $52,39 за баррель по сравнению с ранее ожидавшимися $54,8 за баррель. Оценка для марки Brent была понижена до $55,39 за баррель с $56,76 за баррель, сообщает CNBC.

"Рынок по-прежнему смотрит вниз, а прогноз неопределенный", - полагает аналитик Hantec Markets Ричард Перри.

По мнению директора Commtrendz Risk Management Гнанасекара Тиагарайана, с началом сезона активного вождения в США инвесторы будет внимательно следить за тем, приведет ли повышение спроса к уменьшению запаса топлива в ближайшие недели, сообщает Dow Jones.

Отчет министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе будет опубликован в четверг, поскольку понедельник являлся выходным днем.

Снижение запасов нефти отмечается в США уже семь недель подряд - это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу с целью ребалансировки рынка, приводит мнение экспертов издание MarketWatch.

лужба финансово-экономической информации