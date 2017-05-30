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30.05.2017 15:53

Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности

Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности. Это соревнование знаний, организованное Министерством образования Азербайджанской Республики, было проведено 27-го мая одновременно в нескольких регионах страны с участием более 1,5 тысячи школьников. Победители регионального чемпионата по интеллектуальной игре среди школ получили право участия в чемпионате Азербайджана среди учащихся по игре «Брейн ринг», который также пройдет в 2017 году.

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar уделяет особое внимание вопросам образования и просвещения, и в этом году оператор принял решение поддержать проведение регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности. Так, школьники, победившие в интеллектуальной игре, проведенной одновременно в таких городах как Баку, Гянджа, Ширван, Сумгаит, Мингячевир, Шамкир, Масаллы, Губа, Имишли, Гёйчай и Загатала, были награждены ценными подарками от Nar. Помимо этого, в каждом из регионов, где проводились соревнования, были организованы специальные стенды Nar. Данные соревнования сыграли важную роль в социально-общественной жизни регионов, и привлекли большое внимание местных школьников.

Более подробную информацию о КСО стратегии Nar можно получить на сайте nar.az.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]