Nar оказал поддержку в проведении регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности. Это соревнование знаний, организованное Министерством образования Азербайджанской Республики, было проведено 27-го мая одновременно в нескольких регионах страны с участием более 1,5 тысячи школьников. Победители регионального чемпионата по интеллектуальной игре среди школ получили право участия в чемпионате Азербайджана среди учащихся по игре «Брейн ринг», который также пройдет в 2017 году.
В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar уделяет особое внимание вопросам образования и просвещения, и в этом году оператор принял решение поддержать проведение регионального чемпионата 2017 года среди школ по интеллектуальной игре, посвященной году Исламской солидарности. Так, школьники, победившие в интеллектуальной игре, проведенной одновременно в таких городах как Баку, Гянджа, Ширван, Сумгаит, Мингячевир, Шамкир, Масаллы, Губа, Имишли, Гёйчай и Загатала, были награждены ценными подарками от Nar. Помимо этого, в каждом из регионов, где проводились соревнования, были организованы специальные стенды Nar. Данные соревнования сыграли важную роль в социально-общественной жизни регионов, и привлекли большое внимание местных школьников.
Более подробную информацию о КСО стратегии Nar можно получить на сайте nar.az.
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