В Белоруссии 70 тысяч украинских переселенцев - МВД

Около 70 тыс. украинских переселенцев находятся в настоящее время на территории Белоруссии, сообщил во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

"На 1 мая находилось около 70 тыс. граждан Украины. Это со всеми режимами пребывания - те, кто получил вид на жительство, гражданство или разрешение на временное проживание", - сказал А.Бегун в студии интернет-телевидения SB.BY.

Он уточнил, что эти цифры отражают то количество переселенцев, которые легально находятся на территории республики.

В целом, как отметил А.Бегун, 160 тыс. граждан Украины прошли через территорию Белоруссии за три года. Директор департамента пояснил, что часть людей приехала в республику в период активных боевых действий на востоке Украины, побыла здесь некоторое время, а потом возвратилась на территорию гражданской принадлежности.

А.Бегун также сообщил, что помимо украинцев в топе ходатайствующих о предоставлении защиты в Белоруссии - граждане Сирии, Ирака и Йемена. "Это представители тех стран, где идут активные боевые действия. Их не более 200 человек", - отметил директор департамента.

В общей сложности, добавил он, "регулярно мы рассматриваем чуть более 1,3 тыс. ходатайств иностранцев о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты". "В настоящее время на территории Беларуси проживают около 920 лиц, которые имеют статус беженца", - сообщил А.Бегун.