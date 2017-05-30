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СНГ 30.05.2017 19:19

В Белоруссии 70 тысяч украинских переселенцев - МВД

Около 70 тыс. украинских переселенцев находятся в настоящее время на территории Белоруссии, сообщил во вторник начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

"На 1 мая находилось около 70 тыс. граждан Украины. Это со всеми режимами пребывания - те, кто получил вид на жительство, гражданство или разрешение на временное проживание", - сказал А.Бегун в студии интернет-телевидения SB.BY.

Он уточнил, что эти цифры отражают то количество переселенцев, которые легально находятся на территории республики.

В целом, как отметил А.Бегун, 160 тыс. граждан Украины прошли через территорию Белоруссии за три года. Директор департамента пояснил, что часть людей приехала в республику в период активных боевых действий на востоке Украины, побыла здесь некоторое время, а потом возвратилась на территорию гражданской принадлежности.

А.Бегун также сообщил, что помимо украинцев в топе ходатайствующих о предоставлении защиты в Белоруссии - граждане Сирии, Ирака и Йемена. "Это представители тех стран, где идут активные боевые действия. Их не более 200 человек", - отметил директор департамента.

В общей сложности, добавил он, "регулярно мы рассматриваем чуть более 1,3 тыс. ходатайств иностранцев о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты". "В настоящее время на территории Беларуси проживают около 920 лиц, которые имеют статус беженца", - сообщил А.Бегун.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]