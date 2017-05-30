SOCAR завершила строительство новой платформы на месторождении Западный Абшерон

Компания SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) завершила строительство новой морской стационарной платформы №54 на месторождении Западный Абшерон, отмечается в сообщении пресс-службы компании.
«Генеральным подрядчиком строительных работ выступал трест «Neftqaztikinti». Платформа установлена на 9 опорных блоках на глубине моря 13,5 метров», - отмечается в информации.
Общая площадь платформы составляет 3,48 тыс. кв. метров, вес – 2,111 тыс. тонн. Платформа включает производственный и жилой сектора, 7 причальных и 4 посадочные площадки, 9 промежуточных секций, два пешеходных мостика, 9 резервуаров различной вместимости для сточных вод, две площадки для сбора труб и прочее необходимое оборудование. Также здесь сооружена система пожаротушения и линии для обеспечения топливом, технической и питьевой водой.
Платформа рассчитана на бурение 10 эксплуатационных скважин.
Ожидаемый суточный дебит каждой скважины составляет 10- 20 тонн нефти.
Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.
Н.Аббасова
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