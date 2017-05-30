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ТЭК 30.05.2017 16:29

SOCAR завершила строительство новой платформы на месторождении Западный Абшерон

Компания SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) завершила строительство новой морской стационарной платформы №54 на месторождении Западный Абшерон, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

«Генеральным подрядчиком строительных работ выступал трест «Neftqaztikinti». Платформа установлена на 9 опорных блоках на глубине моря 13,5 метров», - отмечается в информации.

Общая площадь платформы составляет 3,48 тыс. кв. метров, вес – 2,111 тыс. тонн. Платформа включает производственный и жилой сектора, 7 причальных и 4 посадочные площадки, 9 промежуточных секций, два пешеходных мостика, 9 резервуаров различной вместимости для сточных вод, две площадки для сбора труб и прочее необходимое оборудование. Также здесь сооружена система пожаротушения и линии для обеспечения топливом, технической и питьевой водой.

Платформа рассчитана на бурение 10 эксплуатационных скважин.

Ожидаемый суточный дебит каждой скважины составляет 10- 20 тонн нефти.

Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛАТФОРМА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]