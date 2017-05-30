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Дальнее зарубежье 30.05.2017 19:32

Юнкер поблагодарил Сенат Нидерландов за поддержку ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствует поддержку Верхней палатой парламента (Сената) Нидерландов ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, говорится в заявлении ЕК, распространенном во вторник.

"Сегодняшнее голосование в Сенате Нидерландов отправляет сигнал из Нидерландов и всего Европейского союза нашим украинским друзьям: место Украины в Европе. Будущее Украины возлагается на Европу", - отмечается в нем.

Вместе с тем он также выразил благодарность "правительству Нидерландов и лидерам других партий за их усилия в приведении этого процесса к положительному заключению".

Ранее Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Для завершения процесса ратификации Соглашение должно быть еще ратифицировано правительством Нидерландов.

Нидерланды остаются единственной из 28 стран Евросоюза, не ратифицировавшей окончательно Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной. До этого документ не может вступить в силу.

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Тэги: ЕС, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]