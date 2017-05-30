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СНГ 30.05.2017 19:43

Власти Польши экстрадировали в Австрию мужчину, обвиняемого в военных преступлениях, совершенных на востоке Украины

Гражданин Австрии, подозреваемый в совершении военных преступлений на востоке Украины экстрадирован из Польши, сообщает во вторник австрийский интернет-ресурс "Прессе" со ссылкой на прокуратуру Австрии.

По его информации, бывший военнослужащий австрийской армии, называемый в прессе Бенджамин Ф., был задержан в Польше в конце апреля при попытке пересечь украинскую границу.

Отмечается, что австрийцу инкриминируется убийство безоружных пленных в ходе конфликта на востоке Украины в мае 2016 года. В боевых действиях австриец принимал участие на стороне Киева.

Власти Австрии в феврале выдали ордер на арест мужчины, после того, как он сам рассказал о своих действиях в интервью австрийскому изданию "Куриер".

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Тэги: ПОЛЬША, АВСТРИЯ, УКРАИНА, ЭКСТРАДИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]