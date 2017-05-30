Власти Польши экстрадировали в Австрию мужчину, обвиняемого в военных преступлениях, совершенных на востоке Украины

Гражданин Австрии, подозреваемый в совершении военных преступлений на востоке Украины экстрадирован из Польши, сообщает во вторник австрийский интернет-ресурс "Прессе" со ссылкой на прокуратуру Австрии.

По его информации, бывший военнослужащий австрийской армии, называемый в прессе Бенджамин Ф., был задержан в Польше в конце апреля при попытке пересечь украинскую границу.

Отмечается, что австрийцу инкриминируется убийство безоружных пленных в ходе конфликта на востоке Украины в мае 2016 года. В боевых действиях австриец принимал участие на стороне Киева.

Власти Австрии в феврале выдали ордер на арест мужчины, после того, как он сам рассказал о своих действиях в интервью австрийскому изданию "Куриер".