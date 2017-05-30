Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.8939 RUR   0.0301 GBR   2.1809 TRY   0.4756

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.90 Brent   51.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 19° 28° 2 Июн 18° 24° 3 Июн 18° 26°

Регион 30.05.2017 20:03

Грузия и Польша договорились сполна использовать потенциал сотрудничества

Растущая динамика грузино-польского сотрудничества в сфере торговли, экономики, транспорта, туризма, культуры и образования, а также потенциальные возможности его развития обсудили во вторник премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, на встрече была подчеркнута важность польской "Программы развития помощи", приоритетными направлениями которой являются экономический рост, верховенство закона, эффективное управление, устойчивость национальных ресурсов, социальное благосостояние и образование.

Глава правительства Грузии оценил визит президента Польши как выражение поддержки Грузии и выразил уверенность, что это будет способствовать "еще большему углублению отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Экономическое сотрудничество, как движущая сила динамичного развития отношений между Грузией и Польшей, особенно было подчеркнуто и в совместной декларации, которую подписали А. Дуда и президент Грузии Георгий Маргвелашвили по итогам встречи один на один и в расширенном формате делегаций двух стран.

"Мы видим необходимость широкого использования существующего потенциала и, соответственно, обеспечим создание взаимовыгодных условий для роста торговли и инвестиций", - говорится в декларации глав государств, в которой содержится призыв к правительствам и институтам обеих стран усилить работу для достижения этой цели.

При этом в документе отмечается, что Польша и Грузия используют все существующие механизмы для развития и реализации совместных инфраструктурных проектов, которые усилят региональные связи, а также безопасность и благосостояние обеих стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]